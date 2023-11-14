Ці зірки побороли рак простати і досі радують нас талантом. Що вони радять чоловікам
Рак простати є найбільш поширеним видом онкології серед чоловіків. І від нього, на жаль, не застрахований жоден. Ця хвороба загалом дуже коварна та з’являється несподівано.
А про те, хто зі світових зірок зміг побороти найстрашніший для чоловіків вид раку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на підборку уролога Бенедикта Гаврилишина у Instagram-stories.
Роберт де Ніро
Зірка стрічок "Гра в хованки", "Джокер", "Богемна рапсодія", "Комедіант" та багатьох інших Роберт де Ніро у віці 60 років дізнався, що має рак простати.
Хвороба була діагностована на ранній стадії, тому лікарі дали 100% на одужання. Практично одразу після завершення лікування актор повернувся до зйомок у фільмі “Гра в хованки”, де він мав головну роль.
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Бен Стіллер
У Стіллера рак простати діагностували, коли йому було 48 років - у 2014 році. Сам актор про цей період може сказати багато.
Але він зазначив, що реально щасливчик. Головним цвяхом його лікування була операція. І вона пройшла суперуспішно. А складати тести й ходити до лікаря на прийом - це неймовірно важлива річ. Проте це особисте рішення кожного чоловіка.
Бена можна побачити у таких фільмах як: "Поки ми молоді", "Ніч у музеї", "Зразковий самець" та в інших.
А от у стрічці "Знайомство з Факерами 2", він зіграв разом з Робертом де Ніро, що є досить доленосним та цікавим збігом.
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Род Стюарт
Композитор, вокаліст, продюсер і автор пісень дізнався про свій діагноз у 2016 році під час медичного дослідження. І свою онкологію він поборов успішно. На той момент чоловікові було 71.
І після своєї боротьби Род радить кожному чоловікові відвідувати лікарів та проходити обстеження.
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Що відомо про рак простати
У матеріалі про найпоширенішу хворобу серед чоловіків, ми розповідали, як діагностувати рак простати і що це таке. Проте, бути більш обізнаними у питаннях здоров’я зайвим не буде.
Тому нагадаємо, що цей вид раку розвивається повільно та безсимптомно на перших етапах. Тобто ви навіть можете не підозрювати про активний розвиток ракових клітин у своєму організмі.
Бенедикт радить проходити обстеження та нести повну відповідальність за своє здоров’я та здоров’я оточуючих вас людей. Це важливо, адже недбале ставлення до свого організму, може коштувати вам життя.
Раніше ми розповідали про харчові звички, які врятують вас від раку.
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