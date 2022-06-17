Упитанные дети рискуют в старости заболеть страшной болезнью

В чем суть исследования

Ученые изучили 1244 человека на протяжении 30 лет от школьного до среднего возраста.

Эксперты обнаружили, что те, кто был более упитанным в возрасте от 7 до 15 лет, хуже справлялись с умственными тестами в возрасте сорока лет.

Более низкие баллы в этом тесте могут говорить о развитии деменции в дальнейшем.

Ведущий автор, профессор Мишель Каллисайя из Университета Монаш в Австралии сообщила, что заботу о здоровье нужно начинать в детстве.

"Для большинства из нас риск развития деменции сводится к сочетанию наших генов, образа жизни и возраста", - считает эксперт.

По словам ученых, не только средний возраст — это ключевое время для принятия мер по снижению риска развития деменции, некоторые аспекты детства также могут влиять на здоровье нашего мозга в долгосрочной перспективе.

"В жизни никогда не бывает слишком рано или слишком поздно предпринимать шаги для поддержания здоровья нашего мозга", - отметил профессор.

Отметим, что забота о питании вашего ребенка с детства лежит на вас. Важно прививать правильные пищевые привычки с малых лет. Это поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.