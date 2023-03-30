Університет внутрішніх справ у Дніпрі потрапив у пікантний скандал: деталі

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ спалахує справжній секс-скандал. Студенти цього навчального закладу зняли на відео пікантну сцену на підвіконні у кабінеті одного із навчальних роликів.
Усі деталі цього секс-скандалу – читайте у матеріалі нижче.
Відео зняло здалеку всього 15 секунд. Однак цього цілком достатньо, щоб зрозуміти, що саме там відбувається. Впізнати учасників на відео неможливо.
Ролик швидко поширили у соціальних мережах і почав спалахувати скандал. Користувачі гадають, хто саме зображений на цьому відео. Звичайно ж, найпопулярніша версія – студентка здає залік викладачеві.
Однак одна з колишніх студенток цього університету розповіла, що вона впізнає кабінет на цьому відео. І, за словами дівчини, кабінети на цьому поверсі закриті практично завжди й ключі може видати лише методист.
"На режимний об'єкт проникли двоє людей і ніхто не зупинив їх? Це шостий поверх, де кабінети завжди на ключ закриті. Ключ під розпис видає методист. Сторонні отримали ключ у методистів від дверей навчальної аудиторії?" – написала Анастасія Кузьменко.
Ну і деяким користувачам кумедно від цієї історії - "А що там поганого? Це ж про кохання!"
Студенти цього закладу обговорюють пікантний інцидент і деякі стверджують, що на відео – абітурієнти, які прийшли до університету на день відчинених дверей.
Відео можна побачити ось тут.
"У соціальних мережах поширюється інформація про те, що мав місце факт неетичної поведінки у стінах нашого навчального закладу. Попередньо встановлено, що особи, зафіксовані на відео, не належать до особового складу чи представників тих, хто здобуває вищу освіту в університеті. На цей момент. проводиться службова перевірка", - таке повідомлення опублікувала пресслужба навчального закладу на своїй сторінці у Facebook.
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