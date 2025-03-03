Дієтолог назвала 8 продуктів, які підвищують стрес

Деякі продукти можуть сприяти підвищенню рівня стресу в організмі або порушення роботи нервової системи. Натомість варто обирати продукти, які навпаки здатні заспокоювати організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Дорош.

Які продукти посилюють відчуття стресу та тривожності

Кава

За словами експерта, надмірне споживання кофеїну може підвищувати рівень кортизолу - гормону стресу, що призводить до підвищеної тривожності та нервозності.

Алкоголь

Хоча алкоголь може тимчасово розслабити, все одно варто врахувати що він впливає на баланс нейромедіаторів у мозку, що може посилювати симптоми тривожності та депресії.

Оброблені продукти та фастфуд

Такі продукти містять велику кількість добавок, цукру та нездорових жирів, які сприяють запальним процесам в організмі та негативно впливають на психічне здоров’я.

Рафінований цукор та солодощі

Надмірне споживання цукру може призвести до різких коливань рівня глюкози в крові, що впливає на настрій та енергію, посилюючи відчуття тривожності.

Промислові олії

Олії, багаті на омега-6 жирні кислоти (наприклад, соєва, кукурудзяна), можуть сприяти запальним процесам, що впливають на мозок та підвищують рівень стресу.

Енергетичні напої

Високий вміст кофеїну та цукру в цих напоях може призвести до підвищеної тривожності, нервозності та порушень сну.

Солоні закуски

Надмірне споживання солі може впливати на артеріальний тиск та серцево-судинну систему, що в свою чергу може посилювати відчуття стресу.

Штучні підсолоджувачі

Деякі дослідження вказують на можливий зв’язок між споживанням штучних підсолоджувачів та підвищеною тривожністю.

Важливо пам’ятати, що реакція на певні продукти може бути індивідуальною.

"Рекомендується спостерігати за своїм самопочуттям після вживання цих продуктів та, за потреби, обмежувати їх споживання для покращення психічного здоров'я", - зазначила дієтолог.

Продукти, які заспокоюють організм

Деякі продукти можуть допомогти знизити рівень стресу і заспокоїти організм завдяки своїм властивостям, що сприяють виробленню гормонів щастя, таких як серотонін.

Ось кілька таких продуктів:

чорний шоколад - містить антиоксиданти, які допомагають знижувати рівень стресу та покращують настрій

банани - багаті на магній та вітамін B6, що допомагають регулювати нервову систему та знижують тривожність

горіхи (особливо мигдаль і волоські) - містять омега-3 жирні кислоти та магній, які мають заспокійливу дію

лосось - багатий на омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень запальних процесів і допомагають зменшити стрес

трав’яні чаї (особливо з ромашки, меліси або лаванди) - мають заспокійливу дію на нервову систему і допомагають зняти напругу

авокадо - містить корисні жири, магній і вітаміни групи B, що сприяють релаксації і покращенню настрою

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