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Уникайте цих поширених помилок під час їжі, щоб швидше схуднути

Яких помилок уникати під час їжі, щоб схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Спроба схуднення може бути не досягнути через помилки під час їжі, які багато хто не вважає важливими. Як виявилось, уникання деяких речей може допомогти знизити вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gloucestershire live.

Дієтолог Вінні Кодамла розповіла, що ключ до збалансованого харчування полягає в тому, щоб їсти широкий вибір продуктів у відповідних кількостях. Якщо порції занадто великі, вам буде важче контролювати свою вагу.

Використовуйте менший посуд

Розмір мисок, тарілок і склянок, з яких ми їмо та п’ємо, може несвідомо впливати на те, скільки ми їмо.

Їжа з великих тарілок може призвести до переїдання. Спробуйте зменшити розмір своїх тарілок, мисок і навіть ложок для подачі, щоб зменшити кількість, яку ви кладете на тарілку.

Зважуйте свою їжу

Багато людей, які намагаються схуднути, виявляють, що зважування їжі допомагає зрозуміти, скільки вони їдять. В результаті можна з'ясувати, скільки було калорій у раціоні.

Їжте уважно

Дослідження показали, що відволікання під час їжі може означати, що ви пропускаєте фізичні та візуальні підказки того, що ви вже достатньо поїли. А це своєю чергою призводить до переїдання.

До того ж потрібно уникати дивитись телевізор під час їжі.

Невдале планування харчування

Часто апетит перемагає і замість поживної та корисної страви можна обрати фастфуд, напівфабрикат чи снеки з високим вмістом солі або цукру.

Планування обіду заздалегідь може допомогти спожити менше калорій у порівнянні з вибором їжі на льоту.

Обережно їжте поза домом

Важливо уникнути великих порцій, коли ви їсте поза домом.

Якщо мета схуднути, то попросіть меншу порцію або скажіть "ні" таким калорійним стравам, як картопля фрі.

Вживання невеликої кількості овочів

Овочі є джерелом вітамінів, клітковини та корисних мінералів. Клітковина потрібна для здоров'я шлунково-кишкового тракту, а ще вона подає сигнал насичення, тому знижує ймовірність переїдання.

Обов'язково додавайте овочі до свого раціону. Споживати їх можна в будь-якому вигляді.

Раніше ми повідомляли про 4 продукти, які сильно шкодять підшлунковій та призводять до хвороб.

Читайте також, як зрозуміти, що людина справді голодна.

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