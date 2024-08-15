Уникайте цих поширених помилок під час їжі, щоб швидше схуднути

Спроба схуднення може бути не досягнути через помилки під час їжі, які багато хто не вважає важливими. Як виявилось, уникання деяких речей може допомогти знизити вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gloucestershire live.
Дієтолог Вінні Кодамла розповіла, що ключ до збалансованого харчування полягає в тому, щоб їсти широкий вибір продуктів у відповідних кількостях. Якщо порції занадто великі, вам буде важче контролювати свою вагу.
Розмір мисок, тарілок і склянок, з яких ми їмо та п’ємо, може несвідомо впливати на те, скільки ми їмо.
Їжа з великих тарілок може призвести до переїдання. Спробуйте зменшити розмір своїх тарілок, мисок і навіть ложок для подачі, щоб зменшити кількість, яку ви кладете на тарілку.
Багато людей, які намагаються схуднути, виявляють, що зважування їжі допомагає зрозуміти, скільки вони їдять. В результаті можна з'ясувати, скільки було калорій у раціоні.
Дослідження показали, що відволікання під час їжі може означати, що ви пропускаєте фізичні та візуальні підказки того, що ви вже достатньо поїли. А це своєю чергою призводить до переїдання.
До того ж потрібно уникати дивитись телевізор під час їжі.
Часто апетит перемагає і замість поживної та корисної страви можна обрати фастфуд, напівфабрикат чи снеки з високим вмістом солі або цукру.
Планування обіду заздалегідь може допомогти спожити менше калорій у порівнянні з вибором їжі на льоту.
Важливо уникнути великих порцій, коли ви їсте поза домом.
Якщо мета схуднути, то попросіть меншу порцію або скажіть "ні" таким калорійним стравам, як картопля фрі.
Овочі є джерелом вітамінів, клітковини та корисних мінералів. Клітковина потрібна для здоров'я шлунково-кишкового тракту, а ще вона подає сигнал насичення, тому знижує ймовірність переїдання.
Обов'язково додавайте овочі до свого раціону. Споживати їх можна в будь-якому вигляді.
Раніше ми повідомляли про 4 продукти, які сильно шкодять підшлунковій та призводять до хвороб.
Читайте також, як зрозуміти, що людина справді голодна.