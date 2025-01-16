Уникайте цих кольорів та не втрачайте голову. Астролог озвучила прогноз на 16 січня

16 січня енергії доби буде забагато, а тому нею слід користуватися дуже обережно. Окрім цього, не варто забувати про ретрогради та положення планет.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на четвер.

Прогноз астропогоди на 16 січня

Соловйова радить правильно використовувати енергію доби. Вся річ у тому, що помилки можуть призвести до серйозних проблем.

"Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі. Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові. Корисні групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, але не треба втрачати голову: день несе багато неконтрольованої енергії", - розповіла астролог.

"День сприятливий для розкриття творчого потенціалу, накопичення грошей та майна, духовного розвитку. Рекомендується займатись хатніми справами. А для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань - час буде несприятливим", - додала вона.

Гороскоп на 16 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

"16 січня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи", - нагадала Соловйова.

Втім, таке положення може виявитися вдалим для тих, чию діяльність пов'язано з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

Окрім цього, до 4 лютого Юпітер буде ретроградним. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Також уникайте балакучості, не починайте нові справи, які пов'язано з бізнесом, подорожами, освітою та всім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.

"Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - резюмувала експерт.