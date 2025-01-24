Уникайте цих 4 речей, щоб не було раку, інфаркту чи інсульту. Серед них продукт, який ви їсте щодня

Ніхто з нас не хоче захворіти на рак, пережити інсульт чи інфаркт. Кардіохірург розповів, від яких 4 речей можна відмовитися, щоб значно знизити ризик розвитку небезпечних захворювань.

Що саме не треба робити, щоб уникнути важких захворювань, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Від яких хвороб помирають люди?

Рак і захворювання системи кровообігу є нині найпоширенішою причиною смерті у світі та в Польщі. Найбільш поширеними видами раку є рак легенів, молочної залози та товстої кишки. Але найпоширенішими захворюваннями системи кровообігу є інфаркт міокарда або серцева недостатність, а також інсульт і атеросклероз. Ці захворювання становлять серйозну загрозу здоров'ю та життю.

Ми не маємо впливу на виникнення багатьох захворювань. Однак наш спосіб життя та дієта можуть допомогти нам значно знизити ризик розвитку деяких із них. І навпаки, споживаючи продукти, які не додають харчової цінності нашому раціону, а лише завдають нам шкоди, або дотримуючись шкідливих звичок, ми шкодимо собі та наражаємось на розвиток багатьох захворювань.

4 речі, від яких треба назавжди відмовитись

Кардіоторакальний хірург доктор Джеремі Лондон розповів, як подбати про здоров’я серця, щоб зменшити ризик інфаркту та інсульту та навіть раку.

Лікар підкреслює, що деякі способи життя можуть збільшити ризик розвитку цих небезпечних захворювань, і ми можемо навіть не знати про це. Він пропонує уникати цих 4 речей:

Сигарети

Хоча усвідомлення шкідливих наслідків куріння зростає, багато людей все ще залежні від цього небезпечного стимулятора. Тютюнопаління викликає не тільки рак легенів, а й багато інших захворювань, в тому числі серцево-судинні.

Алкоголь

Чимало наукових досліджень показують, що безпечної дози алкоголю не існує, будь-яка кількість шкідлива. Етанол, що міститься в напої, в першу чергу шкодить печінці, яка є очисною станцією нашого організму і відповідає за детоксикацію та нейтралізацію шкідливої ​​дії всіх небезпечних для здоров'я речовин.

Однак при вживанні надмірної кількості алкоголю страждає весь організм.

"Це токсично для кожної клітини вашого тіла. Ваше тіло, ваші правила, ви вирішуєте самі. Особисто для мене усунення алкоголю зі свого життя, мабуть, одне з найбільш трансформуючих рішень, які я приймав у дорослому віці. Всі круті люди так роблять, пробуйте", - заохочує кардіохірург.

Газовані напої

Підсолоджені газовані напої - це рідкий цукор. У такому вигляді він легко засвоюється і значно підвищує рівень глюкози в крові. Така ситуація може призвести до розвитку діабету 2 типу. Газовані напої також є джерелом порожніх калорій, оскільки вони містять їх у великій кількості і не мають харчової цінності. Надлишок калорій відкладається в організмі у вигляді жирової тканини, що призводить до розвитку надмірної ваги та ожиріння.

Хліб

Хліб із білого очищеного пшеничного борошна викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові та підвищення артеріального тиску. Він легше перетравлюється і засвоюється швидше, але надлишок калорій викликає раптове збільшення енергії, а потім настільки ж раптове зниження енергії, оскільки рівень цукру в крові швидко падає. Ось чому ви відчуваєте сонливість після їжі.

Він також не містить клітковини, завдяки чому ви швидше відчуваєте насичення та прискорює травлення та обмін речовин. З цієї причини ми можемо їсти більше, тому що ми не відчуваємо, що вже ситі. Така ситуація призводить до збільшення ваги.