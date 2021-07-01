Уникальная украинская девочка с редкой болезнью умерла: за ней следила вся страна
11-летняя девочка Ира Химич умерла в Виннице от редкой болезни, которой страдали 2 сотни человек за всю историю человечества. Она называется прогерия и заключается в том, что человек за год стареет на 8-10 лет.
Об утрате ребенка сообщила мать девочки Дина Химич на своей Facebook-странице.
"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала ее мама в соцсети.
Напомним, что три года назад Ирочке провели в Украине стоматологическую операцию. На тот момент организм ребенка постарел на 60 лет.
Ира Химич умерла (фото: Facebook/Дина Химич)
История болезни Иры Химич
Изменения в организме Иры стали заметны, когда ей исполнилось три года.
"Когда ребенок лысеет, и немного не такая кожа, то поняли, что что-то не то с ребенком", - сообщил папа девочки.
А ее мама говорила, что в стране нет врачей, которые взялись бы за настолько редкое заболевание.
"Информация с Интернета, с американских сайтов. С наших ничего нет", - сказала Дина Химич.
Напомним, что несмотря на болезнь девочка занималась творчеством. В 9 лет она презентовала свою выставку картин.
Ира рисовала потрясающие картины (facebook.com/oleksandr.shevchenko)
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