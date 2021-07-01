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Уникальная украинская девочка с редкой болезнью умерла: за ней следила вся страна

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Винница, Четверг 01 июля 2021 11:36
Уникальная украинская девочка с редкой болезнью умерла: за ней следила вся страна Ира Химич умерла в Виннице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

11-летняя девочка Ира Химич умерла в Виннице от редкой болезни, которой страдали 2 сотни человек за всю историю человечества. Она называется прогерия и заключается в том, что человек за год стареет на 8-10 лет.

Об утрате ребенка сообщила мать девочки Дина Химич на своей Facebook-странице.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала ее мама в соцсети.

Напомним, что три года назад Ирочке провели в Украине стоматологическую операцию. На тот момент организм ребенка постарел на 60 лет.

Уникальная украинская девочка с редкой болезнью умерла: за ней следила вся странаИра Химич умерла (фото: Facebook/Дина Химич)

История болезни Иры Химич

Изменения в организме Иры стали заметны, когда ей исполнилось три года.

"Когда ребенок лысеет, и немного не такая кожа, то поняли, что что-то не то с ребенком", - сообщил папа девочки.

А ее мама говорила, что в стране нет врачей, которые взялись бы за настолько редкое заболевание.

"Информация с Интернета, с американских сайтов. С наших ничего нет", - сказала Дина Химич.

Напомним, что несмотря на болезнь девочка занималась творчеством. В 9 лет она презентовала свою выставку картин.

Уникальная украинская девочка с редкой болезнью умерла: за ней следила вся странаИра рисовала потрясающие картины (facebook.com/oleksandr.shevchenko)

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