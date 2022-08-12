Уникальная операция: хирурги в Днепре удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа

Отмечается, что защитник Украины находился между жизнью и смертью, но благодаря профессионализму и ювелирной работе медиков воин выжил.

Вражеская пуля остановился под основанием черепа украинского бойца, рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Анатолий Бакаев.

Уникальную операцию успешно провели при помощи наилучшего мирового медицинского оборудования.

Вражеская пуля оставалась у основания черепа (фото: Днепропетровская ОКЛ имени Мечникова)

Эндоназальное эндоскопическое удаление пули осуществляли заведующий отделением отоларингологии № 1 больницы Мечникова, заслуженный врач Украины Ярослав Соколенко и заведующий кафедрой отоларингологии Днепровского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Александр Ковтуненко.

"Сейчас пациент быстро поправляется, с хорошим настроением и очень благодарен мечниковцам за свое спасение", - отмечает Бакаев.

В больнице им. Мечникова хирурги удалили пулю из-под основания черепа у военного ВСУ (фото: Днепропетровская ОКЛ имени Мечникова)