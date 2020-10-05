Уничтожение азербайджанского беспилотника ПВО Армении попало на видео: жуткие кадры

Конфликт в Нагорном Карабахе не утихает – Армения и Азербайджан продолжают военные действия. Местные СМИ опубликовали видео расстрела азербайджанского беспилотника ПВО Армении. Информацию о том, что беспилотник был сбит, подтвердили в Министерстве обороны Армении.

Как рассказывает представитель ведомства Шушан Степанян в Facebook, беспилотник был сбит неподалеку от Еревана. Также он заявил о нескольких воздушных атаках на территорию страны. В Минобороны Армении также сообщают, что сейчас Азербайджан ведет обстрел приграничных территорий.

Беспилотник Азербайджана был сбит армянским ПВО в Котайкской области, граничащей с Ереваном.

Видео уничтожения азербайджанского беспилотника ПВО Армении

Ранее в ведомстве сообщали о нескольких других беспилотниках, которые были сбиты во время атаки на село Мец-Масрик в Армении. Три беспилотника были сбиты в Гехаркуникской области на границе с Карабахом. Один из них успел выпустить ракету по селу, в результате чего погиб один местный житель, двое получили ранения. Также в Ереване утверждают, что Азербайджан открыл артиллерийский огонь по селу Шатван.

Стоит напомнить, что конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября 2020 года. С тех пор правительства разных стран мира призывают два конфликтующих государства прийти к мирному соглашению.

Напомним, Азербайджан заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В то же время Эрдоган надеется на дальнейшее наступление Азербайджана в Карабахе.