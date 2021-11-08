Умирающей концентратор мы не дадим: волонтер рассказала жуткую историю о COVID-19 в Одессе

В Одессе от коронавируса умерла пожилая женщина. Врачи скорой помощи отказались ее госпитализировать, так как видели, что помощь медиков ей уже не поможет. Родные обратились к волонтерам за кислородом, но и там им помочь не смогли.

Как призналась Ножевникова, благотворительный фонд столкнулся с тем, что приходится ограничивать выдачу кислородных аппаратов.

Они не могут давать аппараты тем, кого есть возможность госпитализировать или у кого состояние здоровья позволяет прожить и без дополнительной техники.

В первую очередь аппараты будут выдавать людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тем, кто по разным уважительным причинам не может быть госпитализирован.

Она рассказала жуткую историю о 86-летней пенсионерке, которой не смогли помочь ни в фонде, ни врачи скорой медицинской помощи. Старушку просто оставили умирать дома.

"Самая страшная запись - Савченко. 86 лет. Сатурация уже не измеряется. Скорая оставила дома. Просят концентратор, чтобы облегчить уход. Объясню Александра Тишейкина, что кислород уход на такой стадии не облегчит, а только усугубит и оттянет уход. Мне объясняли врачи. Объясни родственникам. Проходит пару минут, Аля заходит и говорит мне: прости, я не могу такое сказать. Ну это же какая-то эвтаназия. Можно я дам им, пожалуйста. Сейчас вернут концентратор", - описала трагедию Ножевникова.

Она призналась, что вынуждена была отказать, так как помочь умирающей они действительно уже не в силах, а этот концентратор может спасти жизнь тому, у кого есть шансы на выздоровление.

"Я должна отказать. Я хочу отключить телефон. Мне жалко Алю. Я хочу нормальную жизнь. Я хочу, чтобы вернулось все как было. Я тоже хочу, чтобы было как раньше. Но вместо этого я пойду сейчас и скажу Але, что умирающей бабушке мы концентратор не дадим. Потому что очередь уже из тех, у кого больше шансов", - написала волонтер.