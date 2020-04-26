Умерший от COVID-19 мужчина оставил предсмертную записку семье: мне повезло

Коронавирус 2020 уносит ежедневно жизни многих людей. Американец Джон Коэльо не стал исключением. 32-летний мужчина знал о том, что умрет и оставил трогательное письмо своей семье.

Наличие онкологического диагноза стало причиной тяжелого течения болезни. Джон знал это, а потому составил послание за день до того, как его интубировали. Об этом информирует издание "People".

Супруга Кэти Коэльо рассказала подробности. "Я сидела с Джонатаном в отделении интенсивной терапии, плакала и рассказывала ему, как сильно мы с детьми его любим. Когда мне вернули телефон мужа, я включила его и увидела записку", - прокомментировала женщина.

В записке супруг рассказал о своей любви к каждому члену семьи. Сначала он обратился к 10-месячной Пенелопе и двухлетнему Браедина, который на протяжении длительного времени борется с церебральным параличом. "Пусть Браедин знает, что он мой лучший друг, и я горжусь тем, что являюсь его отцом. Пусть Пенелопа знает, что она принцесса и может иметь все, что захочет в жизни. Мне повезло", - написал Джонатан Коэльо.

Также мужчина рассказал о своих чувствах к жене. "Кэти, ты единственная в своем роде. Убедись, что живешь счастливо и с той же страстью, которая заставила меня влюбиться в тебя. Видеть, что ты самая лучшая мама для детей, - величайшая вещь, которую я когда-либо испытывал", - написал он.

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