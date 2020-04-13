Умерших от COVID-19 будут хоронить в спецмешках: мэр Николаева записал "мотивационное" видео

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 3102 человек и с начала пандемии в стране погибло 93 человека, а 97 человек выздоровели. Мэр Николаева, где впервые за долгое время выявили случаи заражения коронавирусом, Александр Сенкевич записал видео, в котором призвал горожан максимально серьезно соблюдать карантин. В противном случае умерших от COVID-19 людей будут выдавать родственникам в закрытых гробах и спецмешках, в которых жертв вируса и будут хоронить.



"Может это станет для вас стимулом не выходить и не подвергать себя опасности", - обратился Сенкевич к горожанам.



По его словам, власть Николаева уже закупила специальные анатомические мешки.



"Тех, кто умрет от коронавируса, будут запечатывать в эти мешки и хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех остальных. Уже известно, что люди после смерти также могут быть разносчиками вируса. Что это означает? Людей, которые умрут от инфекции, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили чумных. Может такая невеселая штука сделает вас немного, скажем так, более продуманными", - подытожил Сенкевич.

Александр Сенкевич обратился к жителям Николаева в связи с коронавирусом в городе

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаевской области отсутствие инфицированных коронавирусом привело к уголовному делу.