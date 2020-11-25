Умерла звезда "Улицы разбитых фонарей": было всего 45 лет

Умерла Светлана Обидина, актриса, сыгравшая роль в культовом сериале "Улицы разбитых фонарей". Ей было всего 45 лет.

Про смерть российской актрисы написал в Facebook режиссер Алексей Герман.

"Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно, ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг", - написал Герман.

О причинах смерти артистки не сообщается.

Актриса Светлана Обидина

Светлана Обидина сыграла в таких известных сериалах и фильмах, как "Улицы разбитых фонарей-1", "Остров", "Мажор-3", "Довлатов", "Дуэлянт", "Петербург. Только по любви" и другие.

Светлана Обидина в к/ф "Улицы разбитых фонарей. Менты-1. Женское счастье" (1998)

Всего она приняла участие в 51 проекте за свою творческую карьеру. Работала в театрах "Небольшой драматический театр" с 1999 по 2017 год, а в последние годы жизни в театре "Балтийский дом" (2017 - 2020).

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