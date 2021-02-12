Умерла знаменитая украинская диссидентка, приговоренная к 25 годам строгого режима

Ольга скончалась 11 февраля после продолжительной болезни. К тому же недавно она попала в аварию.

"11 февраля 2021 года, на 91-м году жизни отошла в вечность Ольга Горынь. Похороны состоятся в субботу 13 февраля в 12.00 у Поминальной часовни на ул. Пекарской, 52", - говорится в сообщении.

Ольга родилась во Львовской области 15 октября 1930 года. Она училась на факультете филологии Львовского университета. Принимала активное участие в Организации украинских националистов.

За распространение запрещенной литературы, участие в ОУН, Ольгу приговорили к 25 годам лагерей строгого режима в 1952 году. Но вышла она на свободу в 1956 году.

Ольга протестовала против нарушения гражданских прав, боролась за легализацию УАПЦ и УГКЦ, была среди инициаторов восстановления Союза украинок.

За Михаила Горыня она вышла замуж в 1963 году, у них родилось двое детей.

Ольга Горынь с мужем и детьми

Похоронят Ольгу Горынь во Львове на Лычаковском кладбище 13 февраля.