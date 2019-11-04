Умерла знаменитая певица: ее песню ежедневно слышали миллионы (видео)

Умерла знаменитая французская певица Мари Лафоре, которую миллионы выходцев и советского союза знают по песне "Manchester et Liverpool". Именно под эту мелодию ежедневно заканчивалась прогнозом погоды программа "Время" - главный и практически единственный источник новостей для жителей СССР.

Мари скончалась в субботу, 2 ноября, в возрасте 80 лет в Женолье, Швейцария, пишут западные СМИ. Пик ее славы пришелся на 1960-1970-е годы. В этот период она была самой узнаваемой французской исполнительницей.

Мари Лафоре (фото: gala.fr)

Лафоре начала свою музыкальную карьеру в 19 лет. Все произошло благодаря случайности. Девушка приняла участие в радиоконкурсе "Рождение звезды", вместо заболевшей сестры.

Девушка победила в этом конкурсе и вскоре стала очень популярной.

Снималась Лафоре и в кино, причем дебютировала она стразу с Аленом Делоном в киноленте "На ярком солнце" (1960).

Мари Лафоре "Manchester et Liverpool" (видео: YouTube/Balam311)

В 1978 году певица приняла швейцарское грпажданство и стала жить в Женеве. Последние 30 лет она посвятила себя кино и театру, завершив музыкальную карьеру.

"Manchester et Liverpool" в советском прогнозе погоды (видео: YouTube/Balam311)