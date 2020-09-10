Умерла жена экс-главы "ЛНР", которая воровала "гуманитарку"

У Плотницкого умерла жена (фото: therussiantimes.com)

В СМИ сообщают, что у бывшего главаря боевиков умерла жена

У экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого умерла жена. По крайней мере так сообщают в СМИ. Супруга террориста Лариса Плотницкая умерла в Воронеже в возрасте 46 лет. Отметим, что причина смерти пока не сообщается.

"По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия Индивидуального предпринимателя – в связи со смертью)", – говорится в сообщении Twitter "Колывано-бджолария LPR".

К посту прикрепили документ - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей РФ.

Отметим, что Лариса Плотницкая родилась 1 июля 1974 года, она уроженка города Луганска, была зарегистрирована там же, по адресу квартал Шевченко, 4/69. Официально брак с боевиком Игорем Плотницким был зарегистрирован в 2007 году.

Кстати, Лариса Плотницкая гуманитарную помощь из России продавала на полках магазинов. Также она отжала у сети "АТБ" ряд магазинов и назвала их "Народными". Именно там и продавалась гуманитарка.

Лариса Плотницкая умерла (фото: ok.ru)

Кстати, сам главарь "ЛНР" сейчас проживает под Москвой, в элитном поселке Барвиха. Стоимость дома варьируется от 20 до 30 млн долларов.

Стоит отметить, что Плотницкий объявлен Украиной в розыск с 2018 года. Получено разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как мы ранее писали, Украину обвинили в попытке похитить лидера боевиков Донбасса.