Умерла солистка культовой группы Roxette: названа причина смерти

Умерла Мари Фредрикссон из группы Roxette. Сердце всемирно известной певицы и вокалистки легендарной шведской группы остановилось 9 декабря.

Солистка культовой поп-рок группы Roxettee Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Шведская певица и легенда поп-рока скончалась от продолжительной болезни - звезда длительное время страдала от рака мозга.

Мари Фредрикссон (Фото из открытых источников)

Артистка скончалась утром в своей квартире, пишут шведские СМИ.

У Фредрикссон остались муж Микаэль Боиош и двое детей: дочь Юсефин (1993 года рождения) и сын Оскар (1996 г.р.).

Солистка Roxett в 2006 году прекратила концертную деятельность из-за состояния здоровья более чем десятилетие. Так, в 2002 году Фредрикссон перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга, и с того времени певица тщательно следила за своим здоровьем.

Мари прошла курсы лучевой и химиотерапии, чтобы закрепить положительный результат, но все же через некоторое время последствия хирургического вмешательства дали о себе знать.

Артистка признавалась, что у нее начались проблемы с памятью, и также испывала боль при ходьбе.

Видео: Песня Listen To Your Heart в 1988 году стала "визитной карточкой" Roxette. Клип набрал в YouTube более 243миллионов просмотров

Коллега Фредрикссон по Roxette Пер Гессл высказал глубокие соболезнования семье легендарной певицы и поблагодарил ее за все, что она сделала.

"Вся моя любовь к тебе и твоей семье. Вещи никогда не будут прежними", - сказал Гессле.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле из Roxette (Фото из открытых источников)

В пресс-релизе семья Мари просит проявить заботу и говорит, что артистка будет похоронена в тишине, а на церемонии будут присутствовать только самые близкие члены семьи.

Шведская поп-рок-группа Roxette ворвались на мировой музыкальный Олимп конце 80-х годов - начале 90-х. Хиты Listen To Your Heart, It Must Have Been Love, The Look и Joyride принесли музыкантам культовый статус.

Команда летом 1986-го выпустила свой первый сингл, после триумфа которого записали свой дебютный альбом "Pearls of Passion", ставшим в Швеции очень популярным. Музыканты Пер Гессле (автор текстов песен и музыки, гитара, вокал, губная гармоника) и Мари Фредрикссон (вокал, рояль) гастролировали по Европе, постепенно завоевывая славу.

Видео: Песня "It Must Have Been Love" принесла группе Roxette поистине мировую известность

Всего группа выпустила шесть альбомов и несколько сборников. Последняя в дискографии пластинка вышла в 2016 году.

Roxette за свою историю завоевала армию поклонников, их выступления собирали огромное количество меломанов. Музыканты удостоены также множества наград, включая Грэмми (Швеция).

Видео: Roxette - You Don't Understand Me - Box 2018