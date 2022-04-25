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Умерла самая пожилая жительница Земли: ей было почти 120 лет (фото)

Канэ Танака в 20 лет - в 1923-м (фото: wikipedia.org)
Автор: Styler

Умер самый старый человек в мире. Канэ Танака скончалась в Японии на 120 году жизни. Возраст супердолгожительницы на момент смерти составлял 119 лет 107 дней.

Об этом сообщает японский ресурс NHK.

Рекордсменка скончалась 19 апреля, но о ее смерти официально сообщили только 25-го.

"Танака любила шоколад и газированные напитки, и ее целью было дожить до 120 лет", - говорится в некрологе.

Женщина занесена в Книгу рекордов Гинесса (фото: yomiuri.co.jp)

Известно, что Танака родилась 2 января 1903 года. Почти всю жизнь она прожила в префектуре Фукуока на юго-западе Японии.

Танака в 2010 году (фото: nishinippon.co.jp)

К слову, во время Второй мировой войны Танака страдала от паратифа, а в 46 лет победила рак поджелудочной железы. Уже в 103 года у долгожительницы был диагностирован рак толстой кишки, который она вновь смогла победить после пятичасовой операции.

Секрет своего долгожительства женщина описывала журналистам всего несколькими словами - семья, надежда, диета и здоровый сон.

Добавим, что абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне Кальман, которая дожила до 122 лет.

А вот самой пожилой украинкой считается Христина Нагорная, которая прожила 117 лет и 125 дней.

Напомним, недавно в мариупольском подвале скончалась женщина, пережившая Холокост.

Также мы рассказывали историю, как от 93-летней киевлянки месяц "скрывали" войну.

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Япония