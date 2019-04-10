Умерла мама Ангелы Меркель: что известно

Похорон мамы Ангелы Меркель состоится в узком семейном кругу
Мама Ангелы Меркель Герлинда Каснер умерла в Германии в возрасте 90 лет. О причинах смерти пока не сообщается, пишет немецкое издание SUPERillu.
Похорон мамы Федерального канцлера Германии состоится в узком семейном кругу в Темплине. Известно, что Ангела Меркель сейчас находится в Брюсселе из-за Brexit.
Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт подтвердил трагическое известие и попросил с уважением отнестись к личной сфере канцлера и ее семьи.
Умерла мама Ангелы Меркель Герлинда Каснер (фото: GettyImages)
Герлинда Каснер родилась в 1930 году в Гданьске. В молодости она преподавала латинский и английский языки. Много лет была председателем районного совета в составе Социал-демократической партии.
Умерла мама Ангелы Меркель Герлинда Каснер (Ангела Меркель с родителями, фото: соцсети)
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