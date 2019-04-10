Умерла мама Ангелы Меркель: что известно

Мама Ангелы Меркель Герлинда Каснер умерла в Германии в возрасте 90 лет. О причинах смерти пока не сообщается, пишет немецкое издание SUPERillu.

Похорон мамы Федерального канцлера Германии состоится в узком семейном кругу в Темплине. Известно, что Ангела Меркель сейчас находится в Брюсселе из-за Brexit.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт подтвердил трагическое известие и попросил с уважением отнестись к личной сфере канцлера и ее семьи.

Умерла мама Ангелы Меркель Герлинда Каснер (фото: GettyImages)

Герлинда Каснер родилась в 1930 году в Гданьске. В молодости она преподавала латинский и английский языки. Много лет была председателем районного совета в составе Социал-демократической партии.

Умерла мама Ангелы Меркель Герлинда Каснер (Ангела Меркель с родителями, фото: соцсети)

Ранее мы писали о том, что умер отец военнопленного моряка Андрея Драча, Леонид Драч. У мужчины было больное сердце, которое не выдержало разлуки с сыном.

Напомним, в сети появилось трогательное фото, на котором маленький сыночек держит портрет погибшего отца, Андрея Кизило, который был убит 29 января 2017 года под Авдеевкой.