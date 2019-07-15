Умерла после липосакции: подробности странной трагедии в Киеве

Женщина умерла после липосакции, и дело до сих по не дошло до суда, хотя смертельная операция была проведена еще в феврале 2017 года. Трагический инцидент произошел в Киеве в частной клинике косметической хирургии на Печерске. Подозреваемый в деле хирург не знал о причине смерти своей пациентки до момента, когда получил сообщение о подозрении 21 мая 2019-го, пишет "Информатор".

Отмечается, что мужчина до этого только слышал слухи о том, что у умершей была воздушная эмболия, что невозможно при липосакции живота.

Подозреваемому теперь грозит запрет на медицинскую деятельность сроком на 5 лет или лишение свободы на 2 года.

В мае этого года в столичной прокуратуре проинформировали, что решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медработников, которые участновали в операции, было невозможно "из-за длительного проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз".

Иллюстративное фото: Pixabay

В итоге комиссионная экспертиза подтвердила, что к смерти 42-летней пациентки (умерла через два дня после операции) прямое отношение имели действия врача-хирурга клиники "Визит-косметик". Ему сообщили о подозрении 23 мая, когда мужчина пришел на допрос в качестве свидетеля.

Мужчине инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

Обвинительный акт должны направить в Печерский райсуд для рассмотрения по существу.

Хирург со своим адвокатом Гардой А.О. попросил прокурора Ткача А.В. предоставить материалы досудебного расследования для ознакомления. Тот отказал, порекомендовав направить письменное заявление в канцелярию прокуратуры или в Печерское управление полиции. Говорится, что прокурор намекнул подозреваемому, что досудебное расследование практически закончено и он планирует в ближайшее время передавать дело в суд.

Адвокат считает, что прокурор затягивал с предоставлением материалов, и обратился к руководителю прокуратуры с жалобой.

Затем встреча хирурга со старшим следователем также срывались по разным причинам (в частности, из-за занятости обоих).

В июле стало известно, что суд засомневался в объективности и беспристрастности прокурора и отстранил его от дела.

Фото: скрин reyestr.court.gov.ua

Как сообщалось ранее, недавно на Закарпатье умерла 20-летняя девушка после визита к стоматологу. После визита в клинику она впала в кому и через 2 недели скончалась, не приходя в сознание. По информации сестры погибшей, врача-стоматолога несколько месяцев назад уволили из больницы, и не понятно, на каком основании он оказывал медицинские услуги и имел право это делать.

Также мы писали о том, что в июне в Миргороде Полтавской области девушка едва не лишилась жизни во время рождения своих детей. Врачи провели ей кесарево сечение, чтобы извлечь младенцев, а потом из-за осложнений влили ей донорскую кровь, которая едва ее не убила.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе по вине медработников погиб младенец.