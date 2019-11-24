Умерла легенда украинского кино: его талантом восхищались все

Легендарный украинский актер Давид Бабаев скончался в воскресенье, 24 ноября. О его смерти рассказал Вячеслав Василюк в Facebook. Причина смерти не сообщается.

"Умер Давид Бабаев… Светлая память", - говорится в сообщении.

Давид Бабаев умер (скриншот: facebook.com)

На сцене театра Бабаев играл около 47 лет, а на момент трагедии ему было 77.

Давид Бабаев родился в 1943 году в Махачкале. В 1969 году он окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства, после чего на протяжении трех лет являлся артистом и художественным руководителем эстрадного коллектива Архангельской филармонии. В Киевском национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки он сыграл более 70 ролей. На счету Давида Бабаева более 40 ролей в кино, например, в таких фильмах, как "Убить "Шакала" и "Дорога в ад". В 2011-м награжден орденом "За заслуги" II степени.

Самые известные кинокартины, в которых сыграл Давид Бабаев: "Богдан-Зиновий Хмельницкий", "Иллюзия страха", "Улыбка зверя", "Роксолана", "След оборотня", "Сердца трех", "Игра всерьез", "Нос" и многие другие.

Напомним, что ранее умер звезда "Улицы разбитых фонарей".