Умерла известный социолог Ирина Бекешкина, которую знали все

Самая известная украинская социологиня Ирина Бекешкина скончалась 21 марта в возрасте 68 лет. О ее смерти стало известно из заявления Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. О причинах скоропостижной смерти не сообщается.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известная украинская социологиня, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину", - говорится в заявлении о смерти Ирины Берешкиной.

Также в Фонде ученые принесли свои соболезнования близким и родным умершей.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования его близким и родным", - добавили в сообщении.

Ирина Бекешкина (фото: dif.org.ua)

Ирина Бекешкина родилась 4 февраля 1952 года на территории России, но всю жизнь прожила в Украине. Она окончила философский факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Получила звание кандидата философских наук.

После окончания учебы Ирина Бекешкина устроилась работать научным редактором журнала "Философская мысль", являлась младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР. С 1991 года - научный сотрудник Института социологии НАН Украины. С 1996 года - заместитель директора Фонда "Демократические инициативы", с 2001 года - его научный руководитель. Научный редактор бюллетеня "Политический портрет Украины" фонда "Демократические инициативы".

В 2007 и 2008 годах попала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

За время своей работы Ирине Бекешкиной удалось сделать глобальный вклад в украинскую науку. Она разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования, а также концепции электорального поведения, ее особенности в Украине. Является автором более 100 научных работ и большого количества публикаций в СМИ.

Напомним, что ранее умер известный украинский режиссер и писатель.