Умерла известная украинская модель, звезда Playboy: подробности загадочной смерти

В Москве умерла украинская модель Playboy и диджей из Киева Жанна Рассказова. Она выступала под сценическим псевдонимом DJ Jane Rass. Девушке было всего 29 лет. Одной из причин смерти модели называют передозировку наркотиков, но по другой версии она умерла от несовместимости лекарственных препаратов.

По некоторой информации, в фатальный день девушка вызвала на дом нарколога и он поставил ей капельницу, после чего Жанна приняла какие-то лекарства и ее сердце остановилось. Друзья Рассказовой эту верси отрицают и утверждают, что она никогда не принимала наркотики и вела здоровый образ жизни.

Российские СМИ пишут, что причиной смерти могла стать несовместимость препаратов, которые принимала Жанна, с лекарством, которое ей ввел нарколог. Также не исключено, что девушка скончалась в результате передозировки запрещенными веществами.

Фото: Жанна активно снималась в Playboy, но потом выбрала карьеру диджея (instagram.com/fakemooddd)



DJ Compass-Vrubel (настоящее имя - Алексей Чернорот) отреагировал на новости о смерти его коллеги, диджея Жанны Рассказовой.

Как рассказал диджей, Рассказова обычная красивая и очень талантливая женщина, уверенная в себе, которая долго занималась диджейством, а потом сделала перерыв.

По словам Чернорота, они познакомились, чтобы он помог ей улучшить технику в диджействе.

"У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали треки, помогал ей. Познакомились месяца два назад", - рассказал он.

По словам музыканта, погибшая не употребляла наркотики.

Фото: Жанна с диджеем Compass-Vrubel (instagram.com/fakemooddd)

Фото: Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет (instagram.com/fakemooddd)

Отметим, что Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Девушка переехала в Москву где выступала в качестве диджея и выпустила несколько альбомов. Также она активно снималась для журнала Playboy.

Интересно, что на страничке в соцсети Instagram девушка почти всегда была откровенна с подписчиками, делилась пережиааниями и эмоциями. Судя по фото, вела здоровый образ жизни, любила йогу, море, путешествия.

Как мы ранее писали, в Кривом Роге 17-летняя девушка пришла на свидание к своему парню и через несколько часов внезапно умерла.

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