Умерла известная украинская художница: болела коронавирусом

"Сегодня, 04.04.2021 года, раба Божья Виктория-Вера упокоилась. Прости ей Бог все грехи и даруй ей Царство Небесное. Это был человек не от мира сего. О прощании и похоронах будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Виктория Ковальчук (фото: facebook.com/myroslava.sydor)

Виктория Ковальчук родилась в 1954 году в Ковеле Волынской области, но жила и работала во Львове. Она - автор сказок и новелл для детей. Женщина проиллюстрировала около 200 книг различных жанров, среди которых более 30 книг для детей.

Ковальчук разработала оригинальное оформление украинского "Букваря", который получил диплом I-й степени на Всеукраинском конкурсе "Искусство книги" в 2000 году и был назван лучшей книгой года. Книга художницы "Украинский строй" была признана лучшей книгой года в 2001 году.

Виктория Ковальчук (фото: facebook.com/viktoria.kovalchuk.777)

Она была членом Национального союза художников Украины, лауреатом Государственной премии имени Леси Украинский и Литературной премии имени Елены Пчелки, дипломанткой республиканских и всесоюзных конкурсов "Искусство книги", международных художественных выставок.