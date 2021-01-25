Умерла известная украинская актриса

В Одессе умерла известная актриса театра и кино Ирина Токарчук. Многие ее знали как участницу "Джентльмен-шоу", в котором Ирина тетю Симу из одесской коммунальной квартиры.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Токарчук был всего 61 год. О трагической новости сообщает "Думская".

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 году. В 1983 году окончила ГИТИС, после этого работала в драматическом театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов.

Ирина Токарчук (фото: dumskaya.net)

Она принимала участие в театральных постановках проекта "Маски-Шоу" - "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".

В 1992 года она начала работать в юмористического телевизионном проекте "Джентльмен-шоу". Роль тети Симы принесла ей большую популярность.

В 2014 году Ирину Токарчук наградили почетным знаком Одесского городского головы "За заслуги перед городом".

Ирина Токарчук в "Джентльмен-шоу" (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали ее смерть.

Тетя всегда ассоциировалась с Одессой;

Нормальная тетя была! Жила в соседнем доме. Уходят, уходят они;

Да, печально. Юмор довольно-таки народный был, но веселая актриса была;

Колоритная была актриса. Как-то рано...жаль;

Очень и очень жалко. Доба Винницкая, тетя Сима. Это неповторимая потеря для нашего города и культуры.

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