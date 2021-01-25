Умерла известная украинская актриса

В Одессе умерла известная актриса театра и кино Ирина Токарчук. Многие ее знали как участницу "Джентльмен-шоу", в котором Ирина тетю Симу из одесской коммунальной квартиры.
Причиной смерти стал сердечный приступ. Токарчук был всего 61 год. О трагической новости сообщает "Думская".
Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 году. В 1983 году окончила ГИТИС, после этого работала в драматическом театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов.
Ирина Токарчук (фото: dumskaya.net)
Она принимала участие в театральных постановках проекта "Маски-Шоу" - "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".
В 1992 года она начала работать в юмористического телевизионном проекте "Джентльмен-шоу". Роль тети Симы принесла ей большую популярность.
В 2014 году Ирину Токарчук наградили почетным знаком Одесского городского головы "За заслуги перед городом".
Ирина Токарчук в "Джентльмен-шоу" (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали ее смерть.
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