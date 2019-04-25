Умерла известная американская актриса: ей было всего 37

Стефани Шерк, модель и актриса, умерла в возрасте 37 лет. Стефани скончалась еще 20 апреля, но о печальном событии ее супруг Демиан Бичир сообщил лишь недавно. Он опубликовал трогательное прощальное послание в Instagram.

Актриса, уроженка Канады, прославилась в качестве модели, а по завершении модельной карьеры снялась в сериалах "Мост", "Теленовелла", "C.S.I.: Киберпространство". Также она принимала участие в романтической комедии с Джессикой Альбой "День святого Валентина".

Стефани Шерк умерла (instagram.com/demianbichiroficial)

Супруг Стефани, снявшийся в главной роли в американской версии сериала "Мост" вместе с Дианой Крюгер, актер Демиан Бичир, не уточнил причин смерти своей любимой. Он написал, что Шерк ушла "мирно".

"Это было самое тяжелое время в нашей жизни, и я не знаю, сколько времени мне потребуется, чтобы преодолеть эту боль", - написал Демиан Бичир.

Последней работой актрисы стал хоррор "Проклятие", выходящий на экраны в январе следующего года. В нем Стефани снялась вместе с мужем.

Стефани Шерк и Демиан Бичир (instagram.com/demianbichiroficial)

Демиан Бичир - 55-летний мексиканский актер, наиболее известный по сериалу "Мост", а также по фильмам "Чужой: Завет", "Омерзительная восьмерка", "Проклятие монахини", "Копы в юбках", "Мачете убивает".

В 2012 Бичир был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за фильм "Лучшая жизнь" Криса Вайца, но тогда победу одержал Жан Дюжарден (к/ф "Артист").

Бичир и Шерк встретились в 2010 году, поженились спустя четыре года. Общих детей у пары не было.

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