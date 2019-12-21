Умерла французская легендарная актриса: фильмы с ней видели все

Французская актриса Клодин Оже, ставшая популярной благодаря съемкам в фильме "Джеймс Бонд", умерла в возрасте 78 лет. Агентство Time Art подтвердило эту новость, заявив, что Клодин скончалась в своем доме в Париже. Причина ее смерти неизвестна.

О смерти актрисы сообщили ее близкие, передают французские СМИ. О том, что стало причиной скоропостижной кончины точно не известно.

Клодин Оже начинала звездную карьеру знаменитость как манекенщица. Еще в семнадцать лет девушка стала обладательницей титула "Мисс Франция". Однако славу и признание поклонников она завоевала после участия в съемках одной из части бондианы — "Шаровая молния".

Клодин стала первой французской девушкой "агента 007" — Джеймса Бонда. Главная роль в ленте с Оже досталась Шону Коннери. После появления в бондиане знаменитость сконцентрировалась на актерской карьере и работе на телевидении. Поклонники помнят Клодин по таким фильмам, как "Немного солнца в холодной воде", "Бабочка на плече", "Кровавый залив".

Клондин Оже (кадр из фильма)

Помимо того, что Оже снималась в кино, она также не забыла о собственной личной жизни. В 1959 году в возрасте восемнадцати лет девушка вышла замуж за режиссера Пьера Гаспара-Уи. Однако эти отношения были не продолжительными. Вскоре супруги решили развестись. В этом союзе Клодин не стала матерью.

В 1980 году, на тот момент Оже исполнилось 39 лет, актриса из бондианы связала свою жизнь с британским бизнесменом Питером Брентом. Со вторым мужем модель прожила вплоть до его смерти. Предприниматель скончался в 2008 году. Став вдовой, Клодин больше не выходила замуж. От Питера она родила единственную дочь Джессику Клодин Брент. В апреле девушке исполнилось 28 лет.

Напомним, что ранее умерла известная актриса из "Гранд отеля".