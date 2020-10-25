Умерла бабушка Люда, которую знали все украинские военные: волонтерила до последних дней

Известная украинская волонтер Людмила Савченко, более известная среди военных как бабушка Люда, все последние годы своей жизни посвятила помощи украинским бойцам, защищающим границы нашей страны. Трагическую новость передает боец Елена Белозерская в Facebook.

Как сообщается, волонтерка помогала военным даже после 90-летия.

"Печальная весть - умерла бабушка Люда, Людмила Савченко - пожалуй, самый старый в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных "Вокзал Днепр". Я имела честь знать этого Человека, писала о ней в своей книге ... Она пережила Голодомор, Вторую мировую, ее семья была репрессирована", - рассказывает военная.

Людмила Савченко (фото: facebook.com/marta.tumanova.9)

Одна мечта осталась неисполненной у Людмилы Савченко – она так и не успела съездить на фронт.

"Помню, что она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда ей, в благодарность за все сделанное ею, предложили свозить ее в "АТО" - она отказалась, чтобы не быть никому обузой... Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди пытались помочь ей, отказывалась, брала только то, что можно отнести солдатам... Земля пухом бабушке Люде, вечная память..." – добавила боец.

В 2014 году Савченко одной из первых взялась помогать раненым в госпитале имени Мечникова, возила горячие обеды и продукты.

"Надо помогать тем, кто оберегает нашу землю, ибо государство - это люди", - говорит Людмила.

Людмила Савченко (фото: facebook.com/marta.tumanova.9)

Женщина отдавала все свои материальные запасы на благо армии, поэтому ее родственники проводят сбор средств на похороны волонтерки. Об этом говорится в публикации в Facebook Марты Тумановой.

"Светлая память бабушке Лю .... Упокой, Господи... Помощь на погребение - 4731219105546299 Счасная Анна", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее в Киеве от осложнений после коронавируса умерла известная патриотка, активистка и волонтер.

А также рассказывали о том, что в Киеве от коронавируса скончалась 21-летняя волонтерка.