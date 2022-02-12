Умерла актриса Зинаида Корниенко: жизнь звезды "Тихого Дона" забрал инсульт после коронавируса

Также отмечается, что звезда фильма "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная", "Казаки" Кириенко боролась с онкологическим заболеванием, что и дало осложнения.

Медики в больнице диагностировали у знаменитой пациентки острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт.

Зинаида Кириенко (фото: vokrug.tv)

Сын народной артистки РСФСР Максим рассказал "Вокруг ТВ", что родные связывают удар у Корниенко с последствием перенесенной коронавирусной инфекции. Он добавил, что все члены их семьи вакцинировались еще в начале 2021 года, но все же все - переболели. А в минувшем октябре была сделана ревакцинация. Его мать-актриса ездила на гастроли.

Самочувствие у Зинаиды Михайловны ухудшилось в последние несколько недель, а два дня назад - стало критическим. Так, говорит Максим, актриса начала засыпать и не могла поддерживать разговор. Родственники даже не думали, что с Кириенко произошел инсульт. Ее госпитализировали и поместили в реанимацию.

К сожалению, врачи спасти Корниенко не смогли.

Зинаида Кириенко (фото: kino-teatr.ru)

Зинаида Корниенко кроме съемок в кино также работала в театре. Кстати, была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой, когда училась во ВГИК.

Золотой период в кино для нее пришелся на 50-60 годы прошлого века. Больше всего прославилась благодаря роли Наташи в драме Сергея Герасимова, ее учителя, "Тихий Дон" (1958 года) по одноименному роману Михаила Шолохова.

Зинаида Корниенко в ленте "Тихий Дон" (фото: кадры из фильма)

При этом актрисе также пришлось пережить период "забвения" в кинематографе - ее длительное время не снимали, по причине, как утверждала Корниенко, конфликта с заместителем председателя госкомитета по кино СССР Владимиром Баскаковым, который внес ее в "черный список".

Также Корниенко получила известность как певица, как исполнительница песен.

Зинаида Кириенко в молодости (фото: kino-teatr.ru)

Зинаида Кириенко помимо творческой деятельности являлась общественным деятелем, занималась политикой (значилась одним из лидеров движения "Стабильная Россия". Была сопредседателем правления, заведующей секцией кино, членом Совета Гильдии актеров кино России.

У Зинаиды Корниенко остались двое взрослых сыновей и двухлетний правнук.

Актриса Зинаида Кириенко (фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org / kino-teatr.ru)