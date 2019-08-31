Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

Валери Харпер, легендарная американская актриса и звезда нескольких телесериалов, умерла в США в возрасте 80 лет. Об этом рассказывает The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, в 2013 году актрисе был поставлен диагноз рак мозга, и прогнозной продолжительностью жизни были только три месяца. Однако Харпер прожила еще шесть лет, при этом продолжала работать.

Артистка получила известность по ролям в ситкомах "Рода", "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Валери". Также Харпер была приглашенной звездой в сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Мелроуз Плейс" и "До смерти красива". Была награждена премиями "Эмми" и "Золотой глобус".

Валери Харпер умерла – причина смерти актрисы из Отчаянных домохозяек (фото: wikipedia.org)

Напомним, что ранее умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада".

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