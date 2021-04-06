Умер звезда сериала "Чернобыль": боролся с раком мозга

В сериале "Чернобыль" Риттер сыграл роль инженера Анатолия Дятлова. Данный сериал получил много наград. Актер также снимался во многих других фильмах, включая "Гарри Поттер и принц-полукровка" и "Квант милосердия".

В 2014 году исполнил главную роль в шпионском телесериале BBC "Игра".

"Опустошен этой ужасно грустной новостью. Пол был прекрасным, замечательным человеком. Добрый, веселый, очень заботливый и величайший актер, с которым я когда-либо работал", - заявил создатель ситкома "Ужин в пятницу вечером" Роберт Поппер.

Риттер также был талантливым театральным актером и был номинирован на премию Лоренса Оливье в 2006 году за роль в "Корам Бой" и на премию "Тони" за главную роль в 2009 году в "Нормандских завоеваниях".

