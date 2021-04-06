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Умер звезда сериала "Чернобыль": боролся с раком мозга

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 5 апреля, умер звезда сериала "Чернобыль", "Ужин в пятницу вечером" и фильма "Гарри Поттер" Пол Риттер. Британскому актеру было 55 лет. Он ушел из жизни из-за рака мозга в кругу своем семьи.

Об этом сообщает The Guardian.

В сериале "Чернобыль" Риттер сыграл роль инженера Анатолия Дятлова. Данный сериал получил много наград. Актер также снимался во многих других фильмах, включая "Гарри Поттер и принц-полукровка" и "Квант милосердия".

В 2014 году исполнил главную роль в шпионском телесериале BBC "Игра".

"Опустошен этой ужасно грустной новостью. Пол был прекрасным, замечательным человеком. Добрый, веселый, очень заботливый и величайший актер, с которым я когда-либо работал", - заявил создатель ситкома "Ужин в пятницу вечером" Роберт Поппер.

Риттер также был талантливым театральным актером и был номинирован на премию Лоренса Оливье в 2006 году за роль в "Корам Бой" и на премию "Тони" за главную роль в 2009 году в "Нормандских завоеваниях".

Напомним, во Львове скончалась известная украинская художница, иллюстратор и литератор Виктория Ковальчук. Ей было 67 лет. Причина смерти - осложнения, которые были вызваны COVID-19.

Ранее ушел из жизни известный кинорежиссер Бертран Тавернье, который был четырехкратным лауреатом кинопремии "Сезар".

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