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Умер звезда фильма "Цыганка Аза": погубил коронавирус

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 13:39
Умер звезда фильма "Цыганка Аза": погубил коронавирус Фото: Умер известный актер Игорь Крикунов (poglyad.tv)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве умер известный актер театра и кино, педагог, композитор и основатель цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов. Ему было 67 лет.

О смерти артиста сообщил его близкий друг, певец Виктор Билоножко на своей странице в Facebook.

Игорь Крикунов – украинский актер ромского происхождения. Родился 24 июня 1953 года. Окончил Щукинское училище и свою актерскую карьеру он начал в московском цыганском театре "Ромен". Самую большую славу ему принес фильм "Цыганка Аза", где Крикунов сыграл главную роль – Василия.

В начале 1980-х Крикунов переехал в Киев. Сначала работал в музыкально-драматическом театре "На Подоле", а потом создал собственный театр – Киевский цыганский театр "Романс", которым руководил до последних дней жизни.

На счету Крикунова 14 ролей в кино и более сотни ролей в театре. Обладатель нескольких премий и орденов, получил звание заслуженного артиста Украины и народного артиста Украины.

Умер звезда фильма &quot;Цыганка Аза&quot;: погубил коронавирус

Фото: Игорь Крикунов в фильме "Цыганка Аза"

Самые известные его работы: "Цыганка Аза", "Бухта смерти", "Два гусара", "Горы дымят", "Назар Стодоля", "Бери шинель", "Куплю друга". Последними его работами стали съемки в "Скажене весілля -3" и фильме "Сашка", которые должны выйти на экраны в 2021 году.

"Умер сегодня, мой многолетний друг и ровесник. Ромчик, скала, талантище, эпоха. Игорь Крикунов. Ковид, сколько тебе нужно еще нас уничтожать, сори, плачу", - написал Билоножко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер звезда фильма "Весна на Заречной улице".

А также мы писали о том, что ушла из жизни известная журналистка и блогер из Харькова Маруся Васильева.

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