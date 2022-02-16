Умер украинский воин после ранения возле Донецкого аэропорта: герою было 26 лет (фото)

В больнице умер боец ВСУ Сергей Иващенко после ранения в зоне проведения ООС на Донбассе. За жизнь молодого военнослужащего 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" медики боролись почти два месяца, но, увы, спасти его так и не смогли.
Об этом 16 февраля передает ТСН.
Иващенко был ранен снайпером оккупантов в конце декабря возле Донецкого аэропорта.
Украинскому военному было всего 26 лет.
Сергей Иващенко был родом из села Преображенка Скадовского района Херсонской области. Он учился в Херсонском областном лицее с 2007 по 2013 год. Подписав контракт с ВСУ, служил на фронте в 21 ОМПБ.
Прощание с воином состоится 17 февраля в родном селе Сергея под Херсоном.
Боец ВСУ Сергей Иващенко (фото: facebook.com)
Ранее сообщалось, что 1 января в Харьковском госпитале умер 20-летний военный ВСУ, боец 95 десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина, который на Донбассе в зоне проведения ООС был ранен снайпером оккупантов.
Напомним также, в ноябре 2021-го на Донбассе террористы убили 24-летнюю военную ВСУ Татьяну Алхимову.