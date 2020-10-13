Умер молодой украинский режиссер: внезапная смерть шокировала звезд

Дима Манифест умер сегодня, 13 октября, от рака. Несмотря на опухоль режиссер работал до последнего и продолжал снимать клипы многим украинским звездам шоу-бизнеса.

О смерти украинского режиссера рассказал рэпер Александр Ярмак на своей странице в Facebook. Также об этом написали и другие звезды.

"Да что ж происходит???!! Димончик RIP. Ты был большим трудягой, даже несмотря на опухоль ты все равно не сдавался и работал дальше! Сюжет твоей жизни закончился слишком рано, красивых тебе кадров с неба, брат!", - написал артист.

Дима Манифест (фото: facebook.com/manifesty)

Стоит отметить, что Дима снял очень много клипов украинским артистам, среди которых Антитела, Оля Полякова, Светлана Тарабарова, DZIDZIO, Виталий Козловский и другие.

Предлагаем вашему вниманию некоторые клипы, которые снял Дима Манифест.

(видео: YouTube)

Дима Манифест занимался также не только съемкой клипов, но и фильмов и сериалов. Он был режиссером сериала "Великі Вуйки", который является спин-оффом культового сериала "Останній Москаль".

В одном из своих интервью он рассказал, что снимать клипы проще, поскольку после съемки можно отдохнуть, а сериал - это работа на длинную дистанцию. Сериал приходится снимать месяцами и невозможно все остановить, чтобы сделать перерыв.

Напомним, ушел из жизни выдающийся украинский альпинист Владимир Моногаров. Он умер на 95-м году жизни.

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