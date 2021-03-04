Умер участник группы Brutto: боролся с тяжелой болезнью

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца", - говорится в сообщении Brutto.

В 2019 году Королев перенес сложнейшую операцию в связи с глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени. Но победить тяжелую болезнь ему не удалось.

Сергей "Бразил" Королев (фото: facebook.com/brutto.official)

До того как стать участником Brutto он работал финансистом, а также был футбольным фанатом. На протяжении всей своей жизни он увлекался спортом, и занимался тайским боксом. Стоит отметить, что Сергей был крепким парнем и жал от груди 140 килограммов.

На сайте Brutto говорится, что "Бразил" занимался "разрешением всевозможным конфликтов", но лидер коллектива Сергей Михалок доверил ему исполнение песни "Гири".

Brutto - "Гири" (видео: YouTube)

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