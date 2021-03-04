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Умер участник группы Brutto: боролся с тяжелой болезнью

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 00:30
Умер участник группы Brutto: боролся с тяжелой болезнью Солист Brutto Сергей "Бразил" Королев умер в возрасте 35 лет (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 3 марта, ушел из жизни участник рок-группы Brutto, которую создал Сергей Михалок - Сергей "Бразил" Королев. В последнее время он не выступал с коллективом из-за рака. Ему было всего 35 лет.

О смерти музыканта сообщили на официальной странице группы в Facebook.

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца", - говорится в сообщении Brutto.

В 2019 году Королев перенес сложнейшую операцию в связи с глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени. Но победить тяжелую болезнь ему не удалось.

Умер участник группы Brutto: боролся с тяжелой болезнью

Сергей "Бразил" Королев (фото: facebook.com/brutto.official)

До того как стать участником Brutto он работал финансистом, а также был футбольным фанатом. На протяжении всей своей жизни он увлекался спортом, и занимался тайским боксом. Стоит отметить, что Сергей был крепким парнем и жал от груди 140 килограммов.

На сайте Brutto говорится, что "Бразил" занимался "разрешением всевозможным конфликтов", но лидер коллектива Сергей Михалок доверил ему исполнение песни "Гири".

Brutto - "Гири" (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали утрату.

  • В 2019 году перенес сложнейшую операцию-глиобластома правого полушария головного мозга 4 степени... Боролся до последнего... Очень жаль... Большая потеря... Светлая память;
  • Покойся с миром, человече. Светлая память;
  • Покойся с миром, боец! Спасибо за огромное вдохновение! Соболезнования родным и близким!
  • Как тяжело читать такие новости...Светлая память. Сил родным и близким;
  • Классный был мужык!!! Светлая память;
  • Слезы. Светлая память Сергею;
  • Очень горько... слов не подобрать.

Напомним, умер участник группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму после чего долго находился в коме.

Мы также писали о том, что умер солист Одесской оперы Анатолий Бойко. Он был одним из лучших басов Украины.

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