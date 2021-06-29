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Умер режиссер клипов певицы МакЅим: названа причина смерти (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Умер 45-летний режиссер клипов певицы МакЅим Вадим Шатров. Причина смерти - коронавирус.

О трагедии сообщила жена режиссера Жанна Карабалаева на своей странице в Facebook.

Так, умер режиссер сегодня, 29 июня. Известно, что на днях Шатров активно делился подробностями своего состояния в социальных сетях. Он писал, что очень плохо себя чувствует и вынужден дышать через кислородную маску.

Жена рассказала, что у Шатрова легкие были поражены на 55%.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации. Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", – написала Карабалаева.

Фото: Вадим Шатров умер от коронавируса (facebook.com/vadim.shatrov)

О заболевании коронавирусом режиссер сообщил 22 июня.

"Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом в придавленном состоянии" - написал режиссер.

Как известно, Вадим Шатров родился 5 марта 1976 года. Режиссер сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса, последняя его работа - клип для певицы МакЅим "Спасибо".

Ранее мы сообщали, что российская певица МакЅим уже несколько дней находится в искусственной коми та подключена к аппарату ИВЛ. Певица все еще находится в тяжелом состоянии.

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Макsимпреступления