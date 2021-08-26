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Умер мальчик, который впал в кому в лагере под Геническом: "сердечко не застучало"

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье, 26 августа, умер 12-летний Тимофей Дегальцев, которому стало плохо в лагере в селе Стрелковое. Ребенок впала в кому и его забрала скорая

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

Почему мальчику стало плохо

В лагере селе Стрелковое Херсонской области 12-летнему Тимофею Дегальцеву во время выполнения физических нагрузок стало плохо. Его медики забрали в больницу города Геническ в бессознательном состоянии с судорогами. Мальчик впал в глубокую кому и находился под аппаратом ИВЛ.

Также у него была остановка сердца, но к счастью врачам удалось спасти его. Через три дня Тимофея перевели в Запорожскую областную детскую больницу.

Что стало причиной смерти

Впоследствии Некрасова заявила, что результат электроэнцефалографии очень плохой и мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Ребенку провели КТ. По результатам обнаружили "двусторонний отек мозга с вклинением спинного мозга".

Последние дни мальчик находился в реанимации Запорожской областной детской больницы.

Однако, у Тимофея снова произошла остановка сердца и медики 50 минут проводили мальчику реанимационные мероприятия. Но спасти юношу не удалось.

"Тимофей нас покинул. 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце так и не застучало. Больно", - написала Некрасова.

Отметим, что причину смерти пока не сообщают.

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Также в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки и ранил ребенка.

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