Умер легенда электронной музыки: страдал от тяжелой болезни

Саймеон Кокс, который был пионером электронной музыки и одним из основателей группы Silver Apples, скончался 8 сентября в возрасте 82 лет в Фэрхоупе, штат Алабама.

Причина смерти - фиброз легких, от которого музыкант страдал последние годы. О смерти легендарного музыканта, который выступал на одной сцене с Джими Хендриксом, написал The Sun.

Саймеон Кокс (фото: facebook.com/simeon.coxe)

Его группа Silver Apples была наиболее известна своими песнями "Lovefingers", "Anthem" и "You And I".

Silver Apples - "You And I" (YouTube)

Саймеон Кокс родился в Теннесси в 1938 году и вырос в Новом Орлеане. Silver Apples была основана Коксом и барабанщиком Дэнни Тейлором в конце 1960-х годов. Первый альбом группы вышел в 1968 году, для его записи Кокс собрал собственный музыкальный инструмент.

Кокс также работал репортером на телевидении в Мобиле, штат Алабама, в 1970-х и 80-х годах.

Поклонники музыки почтили память Кокса после его смерти. Один из них в сети написал, что Кокс опередил свое время.

