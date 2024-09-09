"Умєр, як і КВК". Зірки "Ліги Сміху" Розовий та Ласточкін відреагували на смерть Маслякова

Так, після новини про те, що помер Масляков, Розовий, який наразі проходить реабілітацію після тяжкого осколкового поранення на фронті, не стримався і записав у своїх stories свою реакцію.

У ролику він говорить, що йому таки вдалося пережити російського ведучого.

"Так, пережити Маслякова - зроблено", - іронічно заявив Віктор.

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А Ласточкін, своєю чергою, виклав у соцмеражах допис, в якому коротко і чітко висловив своє ставлення до вже покійного фаната Путіна.

"Умєр і умєр. Як і "КВН", - написав артист.

Реакція Ласточкіна на смерть Маслякова (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Нагадаємо, Олександр Масляков помер 8 вересня від раку легенів. Повідомлялося, що у нього була неоперабельна пухлина.