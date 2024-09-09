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"Умєр, як і КВК". Зірки "Ліги Сміху" Розовий та Ласточкін відреагували на смерть Маслякова

Розовий та Ласточкін відреагували на смерть Маслякова (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українські коміки, Віктор Розовий та Ігор Ласточкін, відреагували на смерть ведучого та засновника КВК Олександра Маслякова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі зірок "Ліги Сміху".

Так, після новини про те, що помер Масляков, Розовий, який наразі проходить реабілітацію після тяжкого осколкового поранення на фронті, не стримався і записав у своїх stories свою реакцію.

У ролику він говорить, що йому таки вдалося пережити російського ведучого.

"Так, пережити Маслякова - зроблено", - іронічно заявив Віктор.

Скріншот

А Ласточкін, своєю чергою, виклав у соцмеражах допис, в якому коротко і чітко висловив своє ставлення до вже покійного фаната Путіна.

"Умєр і умєр. Як і "КВН", - написав артист.

Реакція Ласточкіна на смерть Маслякова (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Нагадаємо, Олександр Масляков помер 8 вересня від раку легенів. Повідомлялося, що у нього була неоперабельна пухлина.

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