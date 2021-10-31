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Умер известный ветеран, внук которого погиб на Донбассе

Автор: Роман Мирончук

В Запорожье умер ветеран Второй мировой войны, капитан 1-го ранга ВМФ СССР, участник боев под Сталинградом Иван Залужный. Мужчине было 103 года.

Об этой печальной новости сообщает Запорожская областная государственная администрация.

"Запорожская ОГА с грустью восприняла известие о смерти легенды нашего времени с героическим жизненным путем, который являлся примером мужества и патриотизма для всего нынешнего поколения украинцев", - говорится в сообщении.

Иван Залужный родился в 1918 году в селе Кисличеватая на территории современной Днепропетровской области. В 1938 году его призвали в армию, где он проходил службу в 14-ом горнострелковом полку.

Он принимал участие в боях за Сталинград, а потом с японскими войсками на Дальнем Востоке, где командовал пулеметным взводом 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота.

Залужный героически проявил себя при освобождении корейского города Сэйсин. Он дослужился до капитана I ранга и потом продолжил службу в армии.

За свою долгую жизнь Залужный получил много наград и орденов, включая ордена Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны II степени (СССР), орденами Богдана Хмельницкого III ст. и "За мужество" III ст. (Украина).

Дочь Залужного Галина восстанавливала инфраструктуру в Афганистане во время войны 1979-1989 гг, а единственный внук Иван погиб в 2014 году на Донбассе в зоне АТО. Молодому парню было всего 23 года.

Иван Залужный вместе с внуком (фото: Запорожская ОГА)

О смерти внука Залужный рассказал на видео.

Иван Залужный рассказал о гибели внука (фото: YouTube)

Напомним, в Киеве убили 36-летнего ветерана АТО. По предварительным данным, тело убитого затащили в здание, где его нашли через сутки. После возвращения с АТО Дмитрий подрабатывал на стройке и снимал комнату в квартире.

Он также начал злоупотреблять алкоголем и нашел себе новых друзей - мужчину с судимостью и его беременную подругу. После чего переселился в заброшенный дом, чтобы не платить за жилье.

Мы также писали о том, что в Киеве от коронавируса почти в один день скончалась пара известных писателей.

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Запорожьеветеран