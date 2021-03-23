Умер известный украинский потомственный актер: его убил коронавирус

"Земная завеса книги жизнь нашего побратима и наставника Зиновия Симчича упала, звезда его судьбы, которая ярко засветилась в марте немножко больше, чем 70 лет тому назад, погасла от холодных мартовских ковидных ветров сегодня", - говорится в сообщении.

Зиновий Симчич (Фото: teatr.kolomyya.org)

Коллеги автора говорят, что им "трудно найти слова, чтобы утешить скорбящую семью, которая для него всегда была культом и оберегом".

"Любящая жена Наталья во времени недуга стала волонтером в том тяжелом отделении, только чтобы чем-то помочь, быть рядом... Увы, не суждено ему больше обнять своих сыновей, своих любимых внуков, которым радовался, гордился..." - добавляют в театре.

Чем запомнился Зиновий Симчич зрителям

Актер родился в нелегкую послевоенную пору - 30 марта 1948 года. Семья Симчичей постоянно была под прицелом советской власти из-за связей из ОУН.

В театральной карьере Зиновия Васильевича немало ролей и разножанровых перевоплощений. Зрителям в частности запомнились: Сотник в спектакле "Вий", Пан Дульский в спектакле "Мораль пани Дульской", Герман Гольдкремер в спектакле "Боа Констриктор" и других.

Зиновий Симчич (Фото: teatr.kolomyya.org)

Особенно полюбился Симчич детской зрительской аудитории. И в какой бы роли он не выступал: короля, сказочника, или деда (персонажи характерные для сказок), дети всегда воспринимали его перевоплощение с увлечением.

Колоритная внешность Зиновия Васильевича и какая-то аристократическая харизма привлекала внимание кинорежиссеров и опытных, и с новой прослойки. Особенно удачной является для актера главная роль в фильме "Борода", который одержал победы на нескольких мировых кинофестивалях. Также он снялся в украинском семейном фэнтези "Только Чудо".

Фильм "Борода", в котором Зиновий Симчич сыграл главную роль