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Умер известный украинский актер театра и кино: погубил коронавирус

Понедельник 30 ноября 2020 14:34
Умер известный украинский актер театра и кино: погубил коронавирус
В Киеве умер актер театра и кино (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинский актер скончался в результате осложнений после коронавируса

В Киеве после осложнений коронавирусной болезни скончался известный актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет. Подробности рассказал фотограф Сергей Рыжков на своей странице в Facebook.

Олег Валентинович Модзелевский родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В 1995 году получил специальность кинооператора в мастерской В. А. Черныховского.

С 2007 года работал в Театре сатиры при центре творческих инициатив Киева. Снялся в таких украинских фильмах: "Городской пейзаж", "Возвращение Мухтара", "Деревенский романс", "Биение сердца", "Порох и Дробь", "Я подарю тебе рассвет".

Умер известный украинский актер театра и кино: погубил коронавирус

Актер театра и кино Олег Модзелевский (Фото: facebook.com/sergey.ryzhkov)

Все роли Модзелевского были специфические – он играл монахов, священников и других церковных служителей. На его счету много ролей в театре, также он занимался операторской работой, увлекался живописью и фотографией.

"С прискорбием знал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского", - сообщил фотограф Сергей Рыжков.

Напомним, ранее мы писали о том, что на 56-м году жизни скончался известный украинский журналист и медиаэксперт Сергей Черненко.

А также рассказывали о том, что умер британский актер, который прославился первой ролью Дарта Вейдера из "Звездных войн".

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