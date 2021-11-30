Умер 24-летний украинский экс-чемпион по гребле: "сгорел" за две недели после диагноза коронавирус

Борислав - уроженец города Южное, воспитанник южненского ФСК "Химик".

"На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров он завоевал 10 медалей (3-1-6), обогнав в этих возрастных категориях даже своего титулованного земляка Юрия Чебана", - сообщают в Федерации.

В 2016-м юному спортсмену пришлось приостановить выступления на международном уровне. Ему диагностировали системную красную волчанку.

С тех пор Борислав периодически выступал на чемпионатах Украины и стал работать тренером - сначала в ФСК "Химик", с 2019-го - в южненской ДЮСШ.

7 сентября Бориславу Бызу исполнилось 24 года.

Фото: Борислав Бызу (первый на снимке, ukraine-canoe.org)

Врачи боролись до последнего, люди помогали деньгами

Отметим, что еще 15 ноября спортсмену собирали на лечение люди, деток которых он тренировал.

А 17-го ноября было объявлено, что Борислав нуждается в донорской крови, которую можно было сдать в областной больнице на Заболотного, 26/32.

Прощание с Бориславом Бызу состоится в среду, 1 декабря, в 11:00 в Южном на ул. Шевченко, 4.

Все, кто хочет помочь семье спортсмена, могут сделать это на карты мамы Борислава Татьяны: