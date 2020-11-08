Как уменьшить боль в спине без усилий: советы врачей

Боль в спине часто связана с неправильной позой, которую вы принимаете на работе, за рулем, на диване. Существует несколько полезных привычек, которые могут повлиять на здоровье вашей спины и осанку в целом. Как без больших усилий вернуть прежнее здоровье спине рассказал физиотерапевт, специализирующийся на постуральной реабилитации Дени Фортье. Об этом пишет журнал Mirai.

"Хорошая осанка зависит от правильного положения тела. Сидите вы или стоите, в идеале ваши уши, плечи и таз должны быть выровнены, как если бы они были подвешены на проволоке. В этом положении мышцы испытывают гораздо меньшее напряжение", - дает первый совет врач.

Также медик считает, что расслабление верхней части спины, укрепление пресса, постоянное нахождение в движении, частые подъемы и другие виды активности помогут вам существенно уменьшить боль в спине.

Расслабьте верхнюю часть спины. Сидя или стоя, поднимите руки над головой, локти направьте наружу, а плечи опустите, затем выдохните. Ребра спускаются, растягивая мышцы рук и верхней части спины. Оставайтесь в этом положении на 15-20 секунд и снова вдохните, надувая живот, но не двигая ребрами, чтобы растянуться еще больше.

Укрепите пресс. Поперечная мышца живота прикрепляется к спине под ребрами и огибает туловище. Это важно для устойчивости и защиты нижней части спины. Один из способов сделать его сильнее – сжимать его как можно чаще, втягивая живот, будто хотите застегнуть пуговицу на слишком узких брюках.

Двигайтесь даже сидя. Сидите скрещивая и разводя ноги, а также следите за дыханием. Это расслабляет диафрагму – мышцу, прикрепленную к позвонкам. Поэтому выдох – это простой способ напрячь суставы, особенно на собрании, когда трудно встать. Ребра опускаются, спина расслабляется.

Часто вставайте. Регулярное вставание, по крайней мере, каждые два часа, например, для телефонного звонка или печати документа, также облегчает работу спины.

Качайте таз. Лежа на полу или прислонившись к стене наклоняйте таз, не двигая головой или грудной клеткой. Удерживайте это положение в течение 5 секунд, затем вернитесь в нормальное положение.

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