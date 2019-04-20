Уменьшает боль в спине: Супрун поделилась эффективными упражнениями

Супрун поделилась, как избавиться от боли в пояснице
Уляна Супрун рассказала, какое упражнение стоит обязательно включить в утреннюю зарядку для того, чтобы уменьшить боль в пояснице, а также укрепить руки, пресс и спину. Об этом Уляна Супрун информирует в социальной сети Facebook.
"Планка - это группа упражнений, во время которых мы держим голову-спину-ягодицы-ноги на одном уровне, а сами опираемся на руки и пальцы ног. Так тело, как дощечка, находится в одной плоскости", - заявила эксперт.
По словам Супрун, есть много вариантов планки и все они полезны, если выполнять правильно:
И.о. министра здравоохранения рекомендует делать до десяти планок в день и держаться как можно дольше. А чтобы сделать упражнение правильно, эксперт советует не прогибаться в пояснице и поднимать голову.
Напомним, что Супрун рассказала, .как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции.
Также ранее Супрун назвала самый опасный вид транспорта. По словам эксперта, поездки на велосипеде весьма полезны для организма, однако это не так безопасно, как может показаться.