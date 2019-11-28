Умеете за*бывать: скандальный депутат "послала" журналиста

Надежда Савченко ответила журналисту не в очень дружелюбном тоне
Надежда Савченко решила "оригинально" ответить журналисту и послала его далеко подальше. Об этом сообщил сам журналист Сергей Иванов, который брал у экс-депутата интервью. Инцидент при выключенной камере он процитировал на своей Facebook-странице.
На бекстейдже произошел такой разговор:
- С вас бы вышел хороший следователь
- Я и был хорошим следователем.
- Умеете за*бывать.
- Спасибо.
- Даже нах*й послать хочется.
- Я все делаю для этого.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на диалог между Ивановым и бывшим нардепом Савченко.
Напомним, что Савченко стала ведущей шоу Комментатор. Верховная Рада с инсайтом. Она будет комментировать работу и принятие законов Рады и рассказывать о секретах украинского парламента.