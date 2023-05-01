В Умані російська ракета вбила всю родину ветерана АТО: "вони так і не прокинулися"

За її словами, у багатоповерхівці, яка потрапила під ворожий ракетний обстріл, проживала мати пана Романа - її квартира була на другому поверсі. А сам ветеран з дочкою та дружиною приїхав до цього будинку напередодні російської атаки.

"Рома із сім'єю приїхали до неї напередодні трагедії, заночували і мали їхати в село, аби садити картоплю. Однак вони так і не прокинулись", - каже жінка.

Торчинська була знайома із родиною загиблих, а пана Романа називає дуже добрим, щирим та життєрадісним.

Ветеран АТО Роман із сім'єю загинули внаслідок удару російської ракети по житловій багатоповерхівці в Умані 28 квітня (фото: facebook.com / Наталія Торчинська)

"Ми не дружили, але часто бачились в місті. Знаю, що Роман був учасником АТО. Під час несення служби він отримав поранення, однак після цього допомагав своїм побратимам - постійно завозив їм гуманітарну допомогу", – розповідає вона.

Вона додала, що у Тройчука залишився старший брат, а його батько загинув давно.

У своєму Facebook жінка опублікована номером банківської картки брата пана Романа для бажаючих надати матеріальну допомогу: 5457 0822 7478 1348.

Фото: скріншот facebook.com / Наталія Торчинська

Жертви ракетного удару РФ по житловому будинку в Умані

Нагадаємо, тоді через ракетний удар російських окупантів по висотці в Умані загинули 23 людини - 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед жертв - шість дітей.

Імена та фото загиблих в Умані дітей публікували у Facebook-групі "Їх УБИЛА росія". Це:

8-річна Уляна Тройчук (2014 р.н.), яка загинула з татом Романом, його дружиною Антоніною та бабусею,

11-річна Софія Дмитрівна Шульга (2011 р.н.), учениця 6 класу Уманської гімназії №5,

та її брат 17-річний Кирило Анатолійович Писарєв (2005 р.н.), учень 11 класу Уманського ліцею №1,

1,5-річний Іван Одайський, який загинув із мамою 28-річною Оленою Одайською,

16-річний Олексій Лисак,

та його 10-річна сестричка Аліна Барченко, які загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.

Діти, які загинули в результаті російського ракетного удару 28 квітня по багатоповерхівці в Умані (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)