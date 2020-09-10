В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения: что там происходит (видео)

Подростки хасиды сломали ограничения (коллаж РБК-Украина)

В Умани подростки-хасиды снесли ограждения возле известной могилы

Подростки-хасиды разрушили забор у могилы Раби Нахмана в Умани. Ограждение установили, чтобы соблюдать социальную дистанцию и уменьшить распространение COVID-19.

Подростки, брацлавские хасиды, расшатали и попытались снести защитные ограждения. Забор поставили у могилы Раби Нахмана в Умани, чтобы ограничить столпотворение людей. Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky News.

С подростками в фонде Раби Нахмана обещают поговорить и отмечают, что брацлавское движение уважает законы Украины.

В Объединенной еврейской общине Украины сообщили, что фонд Раби Нахмана является единственной официальной стороной в нашей стране, которая представляет интересы брацлавских хасидов.

В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения

Отметим, ежегодно в Умань приезжают от 30-50 тысяч хасидов из разных стран. Однако, в этом году Кабмин и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретили паломникам-хасидам посещать Умань. Причиной тому стал коронавирус.

Напомним, Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.